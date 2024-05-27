Диетолог Чехонина рассказала, как не отравиться привычными продуктами летом

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Шашлык может вызвать отравление летом, предупредила диетолог Юлия Чехонина. Чтобы избежать этого, она посоветовала использовать сумку-холодильник для хранения мяса. Об этом пишет "Доктор 24".

Эксперт объяснила, что маринад покупного шашлыка содержит консерванты: уксус и специи, которые увеличивают срок годности продукта. Однако Чехонина отметила, что после того, как мясо забрали из холодной зоны и погрузили в машину, его срок годности сокращается до одного-двух часов.

Специалист также напомнила, что не стоит есть полусырое мясо, поскольку в таком случае патогены в продукте сохраняются.

Кроме того, необходимо тщательно промывать зелень, добавила Чехонина. Однако нельзя это делать в ближайших водоемах, в которых могут быть паразиты, подчеркнула она.

Также опасность могут представлять и прохладительные коктейли, если в них добавили некачественный лед, предупредила диетолог.

С осторожностью нужно относиться к тортам и пирожным, заметила эксперт. По ее словам, кондитерские изделия из молока и сливок быстро портятся и могут стать источником инфекции. Их тоже лучше перевозить в сумке-холодильнике, посоветовала она.

Специалист подчеркнула, что летом можно легко заразиться стафилококком, сальмонеллезом, кишечной палочкой и другими инфекциями.

Ранее гастроэнтеролог Наталья Панина рассказала, что жаренное мясо на огне содержит большое количество канцерогенов, а в сочетании с алкоголем может стать причиной острого панкреатита.

Алкоголь нарушает кровоснабжение поджелудочной железы, что в свою очередь приводит к спазму сфинктеров, через которые железа и желчный пузырь выделяют ферменты и желчь, уточнила врач.

