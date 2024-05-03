Врач Панина: алкоголь с шашлыками может привести к острому панкреатиту

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Жаренное мясо на огне содержит большое количество канцерогенов, а в сочетании с алкоголем может стать причиной острого панкреатита, заявила врач-гастроэнтеролог Наталья Панина в беседе с "Газетой.ру".

По ее словам, воспаление поджелудочной железы также может возникнуть из-за употребления 50–80 граммов чистого этанола.

"Это, например, 150 миллилитров водки, чуть больше 1 литра пива, полбутылки вина. Чем больше доза, тем больше риск возникновения заболевания", – пояснила эксперт.

Алкоголь нарушает кровоснабжение поджелудочной железы, что, в свою очередь, приводит к спазму сфинктеров, через которые железа и желчный пузырь выделяют ферменты и желчь, уточнила врач.

"А они выделяются активно в ответ на прием жирного мяса, как шашлык. При таких условиях происходит повреждение клеток самой поджелудочной. Развивается воспаление и даже некроз органа", – добавила Панина.

Она обратила внимание, что самым опасным считается алкоголь, который содержит газы, например шампанское или пиво, либо с большим количеством сахара, как в крепленых винах. В этот же список Панина добавила смешанные напитки.

Между тем в эфире радио Sputnik технолог общественного питания Елена Ярцева рассказала, какие блюда можно приготовить из вчерашнего шашлыка.

Во-первых, она посоветовала не хранить остатки мяса в холодильнике больше 12 часов, а вне – максимум три. По ее словам, шашлык отлично подойдет для приготовления салатов, супов, шаурмы и даже томатно-мясного соуса для макарон.

"Можно пропустить шашлык через мясорубку, фарш обжарить вместе с луком, чесноком и специями и добавить томатное пюре. У нас получится томатный мясной соус "а-ля болоньезе", – отметила Ярцева.

Также из прокрученного шашлыка можно приготовить начинку для блинчиков, пирожков или пирога, продолжила эксперт.

"Главное, вчерашний шашлык нужно обязательно подвергать термической обработке, чтобы обезопасить себя от отравлений. Даже если вы хранили мясо в холодильнике, его обязательно надо обжарить", – предупредила технолог.

Для приготовления шаурмы нужно произвольно нарезать обжаренное мясо, добавить в него нарезанные соломкой любые овощи, например морковь, салатные листья, огурцы или редиску, рассказала специалист.

"Все это заворачиваем в лепешку, обжариваем ее на сухой сковороде, и у нас готова шаурма со вчерашним шашлыком", – добавила она.

Помимо этого, из остатков получатся оливье или салаты в азиатском стиле, уточнила Ярцева.

"Берем вареные морковь и картофель, соленый огурец, зеленый горошек. Обжариваем шашлык, остужаем, нарезаем и добавляем в овощи. Все это заправим майонезом, и у нас получится оливье не с колбасой, не с курицей, а со вчерашним шашлыком. Можно приготовить овощные салаты в азиатском стиле: берем сладкий перец, огурец, стебель сельдерея, острый перец чили, чеснок и листья кинзы. Это все вместе с шашлыком нарезаем красивой соломкой и делаем заправку из соевого и сладкого соуса свит-чили, кунжутного масла и сока лимона", – добавила Ярцева.

Если есть желание сделать суп, то вчерашний шашлык отлично подойдет для горохового или солянки, заявила эксперт. Либо мясо можно потушить с капустой или приготовить жаркое.

"Надо обжарить и нарезать шашлык и тушить его вместе с капустой. Со свиным шашлыком будет очень вкусно, получится бигус. Или можно сделать жаркое: обжариваем грибы с луком и шашлыком, добавляем почищенный, нарезанный картофель, немного воды и тушим под крышкой полчаса. Получается такое достаточно легкое блюдо", – резюмировала технолог.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что переедание шашлыка грозит гастритом и панкреатитом. По ее мнению, непереваренное мясо может стать источником для размножения патогенной микрофлоры. Она отметила, что лучше отдать предпочтение шашлыку из рыбы, курицы и индейки, так как подобные блюда перевариваются легче, чем красное мясо.