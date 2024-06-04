Экономист Шедько: цены на молоко в РФ увеличатся на 10% в октябре 2024 года

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В октябре – декабре 2024 года цены на молоко увеличатся на 5–10%, а в июле – сентябре этого года останутся на текущем уровне. Об этом "Газете.ру" рассказал доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько.

По словам экономиста, на повышение цен влияют такие факторы, как рост тарифов на ЖКУ и электроэнергию, затраты на ветеринарные препараты, логистику, упаковку, оплату труда работников и рост других расходов – составляющих себестоимости. Меры господдержки и ограничения роста цен влияют на их снижение. Спрос граждан на молоко не изменится, прогнозирует Шедько.

В свою очередь, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов отмечал снижение инфляции в РФ. Индекс Мишек (показывает уровень инфляции на основе 14 категорий товаров. – Прим. ред.) в мае 2024 года увеличился на 8,7% к маю 2023-го против роста на 11,2% в апреле.

Согласно данным министерства экономического развития РФ, с 21 по 27 мая 2024 года инфляция в годовом выражении достигла 8,15% после 8,12% неделей ранее.

До этого сообщалось, что в РФ начала прослеживаться тенденция снижения цен на куриные яйца. Федеральная антимонопольная служба изучила ситуацию с ценами на этот продукт. ФАС проверила главные торговые сети в нескольких регионах России из-за стоимости яиц в магазинах. По итогам работы возбуждено десять дел по нарушению антимонопольного законодательства.

