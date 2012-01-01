Экономист Масленников перечислил продукты, которые подешевеют летом в РФ

В России предстоящим летом может произойти снижение цен на целый ряд продуктов, прогнозируют эксперты. В частности, речь идет про такие позиции, как фрукты, овощи и ягоды. Рассказываем подробности, а также какие еще товары на полках магазинов могут подешеветь в ближайшее время.



Ягоды и фрукты

Летом в магазинах могут опуститься ценники на малину, голубику и черешню. Об этом Москве 24 рассказала генеральный директор Ягодного союза Ирина Козий. Сегодня на рынке представлена преимущественно импортная продукция, поставляемая издалека. Но по мере приближения сезона сбора урожая к российским широтам цена будет снижаться. Например, малина сейчас по большей части завозится из Мексики и Марокко, поэтому стоит недешево. Снижения цены на ягоду можно ждать примерно к концу июля – началу августа. То есть тогда, когда появится свой урожай, а импортные поставки будут идти из Сербии, Белоруссии и других соседних стран, говорит эксперт.

"На голубику самая низкая цена наблюдается в августе. Сейчас ягода, присутствующая на рынке, преимущественно привозится из Марокко. Она имеет достаточно высокую стоимость из-за длительной транспортировки. В конце июля – августе на рынке появится ягода из России, которую в последнее время выращивают все больше, а также из Сербии, Белоруссии и так далее", – отметила специалист.

Цена черешни в России практически полностью определяется стоимостью продукции из Турции и Азербайджана. Дело в том, что на импорт приходится более 90% всего объема продаж этого товара в РФ, пояснила Ирина Козий.





Ирина Козий генеральный директор Ягодного союза Самый низкий уровень цен на черешню, как правило, наблюдается в июне. Каким на тот момент окажется курс рубля по отношению к турецкой лире – будем следить. Но, скорее всего, по крайней мере, в некоторой степени эти плоды на наших прилавках еще подешевеют.

Земляника садовая, которую многие по ошибке называют клубникой, возможно, также несколько снизится в цене в ближайшие недели. Но, скорее всего, стоимость этой ягоды будет ощутимо выше уровня прошлого года, комментирует эксперт.

В свою очередь, экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников в беседе с Москвой 24 рассказал, что летом подешевеют овощи и фрукты. "Будет достаточно заметное подешевение овощей и фруктов, производимых у нас, и тех, которые мы покупаем за рубежом у наших партнеров из дружественных стран", – заявил он.

Специалист связал снижение цен на овощи и фрукты с новым урожаем этой продукции.



Курица и яйца

Летом также возможно небольшое снижение цен на курицу и яйца. Но при условии, если в России будет хороший урожай зерна, уточнил экономист Никита Масленников.





Никита Масленников экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Если урожай будет достаточно приличным и мы насобираем где-то около 130 миллионов тонн зерна, может произойти некое легкое удешевление всех продуктов, которые производятся на его основе. Это и животноводство, и яйца, и куриное мясо, все производные от макарон до хлебобулочных изделий.

"Все будет зависеть от того, каким у нас окажется урожай, и, если начнутся какие-то движения, мы их увидим только где-нибудь в августе или сентябре", – пояснил эксперт.

Вместе с тем руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин в разговоре с Москвой 24 отметил, что в России уже не первый месяц наблюдается снижение цен на яйца и основные части кур.

"Есть всегда сезонное снижение и повышение стоимости. Также есть другие факторы, которые влияют на то, что цены в оптовом звене не стоят на месте. Сейчас они активно снижаются уже не первый месяц на основные части кур и на яйцо особенно. Запасы растут, и, конечно же, мы видим это и на полке. Не только стабилизацию, но и происходят акции, промоакции. Можно свежие яйца купить с большой скидкой", – подчеркнул специалист.

По мнению Юшина, важным является не столько сама цена, сколько то, позволяет ли она стабильно поддерживать производство для избежания дефицита в будущем.

