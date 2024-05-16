Глава ФАС Шаскольский: в РФ наметилась тенденция к снижению цен на куриные яйца

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В России начала прослеживаться тенденция падения цен на куриные яйца, отметил руководить Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский.

"Изучили ситуацию с ценами на яйцо куриное. По итогам проведенной работы возбуждено 10 дел по нарушению антимонопольного законодательства. Наметилась тенденция к снижению цен на указанные товары", – приводит ТАСС его слова.

В январе в 17 российских регионах были подписаны соглашения о стабилизации стоимости яиц. В ФАС предупредили, что подобные соглашения являются временной мерой для быстрого реагирования на изменения стоимости социально значимых товаров.

В начале апреля ведомство организовало проверки в отношении основных торговых сетей из-за роста стоимости яиц в магазинах. Цены проанализировали в "Магните", "Дикси", "Перекрестке", "Метро", "Ашан", "Пятерочке", "Ленте" и "О’Кей".

