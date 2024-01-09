Россельхознадзор объявил о росте поставок куриных яиц из Белоруссии в РФ почти в 2 раза

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Поставки куриных яиц из Белоруссии в Россию в период с 1 по 9 января 2024 года выросли почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора пишет ТАСС.

Уточняется, что в указанный период в РФ было поставлено 11,7 миллиона куриных яиц. В предыдущем году этот показатель составил 6,3 миллиона штук.

За 2023 года средняя розничная цена куриных яиц в стране выросла более чем на 40%. Данным фактом заинтересовались ряд ведомств, включая ФАС и Генпрокуратуру. О причинах произошедшего, а также о том, какие меры принимают власти для снижения цен, ранее рассказывали эксперты.



По прогнозу Минсельхоза России на середину декабря, цены должны были стабилизироваться в ближайший месяц. Это должно было случиться благодаря импортным поставкам. В частности, в конце декабря ожидались первые поставки яиц из Азербайджана и из Турции.

По мнению главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, стоимость куриных яиц увеличилась не только из-за инфляции, но и из-за высокого спроса. В ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции Владимир Путин заявил, что повышение цен на яйца является сбоем в работе правительства.

Россельхознадзор разрешил ввозить в страну яйца из Турции