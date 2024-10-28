Площадь пожара на Ленинском проспекте в Москве достигла 300 кв м

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Площадь возгорания на крыше жилой многоэтажки на Ленинском проспекте составляет 300 квадратных метров. Об этом сообщили в телеграм-канале МЧС России.

Огнеборцы продолжают тушить пожар. Сведений о возможных пострадавших пока не поступало.

О возгорании на Ленинском проспекте стало известно в ночь на 28 октября. Ему присвоили второй ранг сложности. Пожарно-спасательные подразделения и оперативные службы проводят эвакуацию жильцов дома.

Из-за возгорания было перекрыто движение по дублеру Ленинского проспекта в районе дома 86. Автомобилистов призвали заранее выбирать пути объезда.