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Площадь пожара на Ленинском проспекте в Москве достигла 300 кв м
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Площадь возгорания на крыше жилой многоэтажки на Ленинском проспекте составляет 300 квадратных метров. Об этом сообщили в телеграм-канале МЧС России.
Огнеборцы продолжают тушить пожар. Сведений о возможных пострадавших пока не поступало.
О возгорании на Ленинском проспекте стало известно в ночь на 28 октября. Ему присвоили второй ранг сложности. Пожарно-спасательные подразделения и оперативные службы проводят эвакуацию жильцов дома.
Из-за возгорания было перекрыто движение по дублеру Ленинского проспекта в районе дома 86. Автомобилистов призвали заранее выбирать пути объезда.
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