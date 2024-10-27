Сбой произошел на фиолетовой линии метро Москвы из-за человека на путях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сбой случился на Таганско-Краснопресненской линии столичного метро из-за человека на путях, пишет пресс-служба московского департамента транспорта.

Движения нет от "Октябрьского Поля" до "Баррикадной", а в обратном направлении поезда следуют со временно увеличенными интервалами, добавили там.

Ранее сбой случился на южном участке Замоскворецкой линии метро. Тогда из-за человека на путях не было движения от станции "Орехово" до "Красногвардейской". Однако затем движение было восстановлено.

