Движение на Замоскворецкой линии метро восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение на южном участке Замоскворецкой линии метро Москвы восстановили, сообщила пресс-служба Дептранса столицы.

Сбой произошел на зеленой линии метро Москвы 27 октября. Причиной для этого послужил человек на пути. В результате не было движения от станции "Орехово" до "Красногвардейской". При этом в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

23 октября на восточном участке от станции "Новогиреево" до "Марксистской" Калининской линии метрополитена тоже были временно увеличены интервалы движения поездов. Причиной изменения расписания также стало нахождение человека на путях.

Позже движение на Калининской линии метро восстановили и ввели в график.

