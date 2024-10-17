Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Движение поездов на Большой кольцевой линии осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Московского метрополитена.

После оперативной проверки установлено повреждение створок дверей в вагоне на одной стороне. В связи со случившимся машинист высадил пассажиров, а состав был убран с линии. В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал. Поезда продолжили движение в штатном режиме.

В пресс-службе столичного метро подчеркнули, что вагон находится на обслуживании у сервисной компании по контракту жизненного цикла. Специальная комиссия проведет расследование данного случая.

Ранее на БКЛ были увеличены интервалы движения по часовой стрелке для проверки состава, в результате которой было обнаружено повреждение створок дверей в одном из вагонов.

Между тем стало известно, что более 70 объектов образования построят по проектам КРТ около станций МЦК, БКЛ и МЦД. Общая площадь всех построек, которые появятся во всех административных округах столицы, превысит 480 тысяч "квадратов". Они будут рассчитаны более чем на 10 тысяч воспитанников и 23 тысячи учеников. При этом точное количество и емкость образовательных организаций будут установлены по результатам утверждения всех проектов планировки рассматриваемых территорий (ППТ).