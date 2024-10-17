График движения на Ленинградском направлении ОЖД изменится 18 и 21–25 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

График движения пригородных поездов Ленинградского направления ОЖД изменится 18 октября, а также в период с 21 по 25 октября. Об этом пишет пресс-служба МТППК.

Изменения в расписании связаны с ремонтными работами, а также модернизацией инфраструктуры Октябрьской железной дороги. Некоторые поезда МЦД-3 на участке от Зеленограда-Крюкова до Ипподрома и обратно будут отправляться по другому расписанию, а некоторые составы отменят.

Также отмены последуют для части электропоездов на участке от Москвы до Твери и обратно, от Твери до Лихославля и обратно. Часть составов при этом проследует с отменой некоторых остановок.

В пресс-службе перевозчика рекомендовали пассажирам заранее планировать поездки.

Ранее сообщалось, что двухэтажный поезд "Аврора" запустят между Москвой и Санкт-Петербургом 19 декабря. Он будет "зеркально" отправляться дважды в день: в 06:00 и в 13:50. При этом составы включат в себя 15 современных комфортабельных вагонов, в которых единовременно смогут проезжать более 1 тысячи пассажиров.

