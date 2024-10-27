Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сбой произошел на зеленой линии метро Москвы из-за человека на пути, сообщила пресс-служба Дептранса столицы.

В связи с этим на ней были увеличены интервалы движения поездов, уточнили в ведомстве. Других подробностей о ситуации в публикации не приводится.

23 октября на восточном участке от станции "Новогиреево" до "Марксистской" Калининской линии метрополитена тоже были временно увеличены интервалы движения поездов. Причиной изменения расписания также стало нахождение человека на путях.

Позже движение на Калининской линии метро восстановили и ввели в график.

