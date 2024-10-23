23 октября, 14:59 (обновлено 23.10.2024 15:40)Транспорт
Движение на Калининской линии метро восстановлено
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Движение на Калининской линии метро восстановлено, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.
В ведомстве добавили, что в настоящее время движение введено в график.
23 октября на восточном участке от станции "Новогиреево" до "Марксистской" Калининской линии метрополитена были временно увеличены интервалы движения поездов. Причиной изменения расписания стало нахождение человека на путях.