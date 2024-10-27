Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в Ставропольском крае

Фото: телеграм-канал Baza

Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку неподалеку от Ессентуков в Ставропольском крае. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу местного управления МЧС.

На борту находилось 5 человек, в результате погибших и пострадавших нет, уточнили в ведомстве.

Ранее аварийную посадку в Шереметьево совершил борт авиакомпании "Россия", вылетевший в Калининград из Москвы. Причиной стал сработавший датчик неисправности шасси. Самолет сел в штатном режиме, информации о пострадавших не поступало.

