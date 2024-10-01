РИА Новости: вылетевший в Калининград Boeing 737 совершил аварийную посадку в Шереметьево

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Boeing 737 авиакомпании "Россия", вылетевший в Калининград из Москвы, совершил аварийную посадку в Шереметьево, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Причиной стал сработавший датчик неисправности шасси. Самолет сел в штатном режиме. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее два медработника получили травмы при жесткой посадке вертолета в Усольском районе Иркутской области. Экипаж вертолета выполнял санитарный рейс из Иркутска в Орлик. Всего на борту находились четыре члена экипажа и два медика.

В связи с инцидентом Байкало-Ангарская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.

