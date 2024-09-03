Летевший из Южно-Сахалинска самолет совершил аварийную посадку

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Сахалинская транспортная прокуратура начала проверку из-за аварийной посадки самолета, летевшего из Южно-Сахалинска в Ноглики. Об этом сообщается в телеграм-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.

По информации ведомства, 3 сентября воздушное судно DHC-6 Twin Otter по техническим причинам вернулось в аэропорт вылета и совершило там аварийную посадку. Пострадавших нет, посадка прошла успешно. Причины инцидента выясняются.

Правоохранители проверят исполнение требований законодательства о безопасности полетов, а также дадут оценку соблюдению обязательных требований при подготовке судна к полету, говорится в сообщении.

Ранее самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Северной Осетии. Воздушное судно выполняло учебно-тренировочный полет для парашютных прыжков. Пострадали семь человек, среди них трое детей. Еще восемь парашютистов во время полета десантировались.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации самолета. Ход расследования поставлен на контроль в Главном военном следственном управлении СК РФ.