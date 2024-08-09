G1: пассажирский самолет потерпел крушение в Бразилии

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Пассажирский самолет, вмещающий 68 человек, потерпел крушение в Бразилии, сообщает портал G1

Трагедия произошла в муниципалитете Виньеду в штате Сан-Паулу. На опубликованном видео предположительного падения видно, как воздушное судно кружится, а потом падает. Следом на кадрах виден густой дым, который поднимается над землей.

Подтверждения информации от официальных ведомств пока не поступало. По информации портала, речь идет о самолете модели ATR 72, на борту было 58 пассажиров и 4 члена экипажа.

В материале сказано, что самолет совершал внутренний рейс из Каскавела в Гуарульюс. Информации о жертвах или пострадавших портал не приводит.

Ранее самолет компании "Аэрофлот", который летел из Москвы в Уфу, совершил аварийную посадку в самарском аэропорту. Причиной экстренной посадки стало срабатывание датчика задымления в заднем отсеке лайнера. Пострадавших не было.

