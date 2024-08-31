Семь человек пострадали в результате жесткой посадки Ан-2 в Северной Осетии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Семь человек пострадали в результате жесткой посадки самолета Ан-2 в Северной Осетии, среди них три ребенка. Всего на борту воздушного судна находились 15 человек, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

"В Северной Осетии сотрудники МЧС России передали врачам пострадавших людей", – говорится в сообщении.

Во время полета 8 парашютистов десантировались. Из-за труднодоступной местности часть пути сотрудники МЧС РФ преодолевали пешком.

Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Северной Осетии 31 августа. В результате обошлось без погибших. Самолет выполнял учебно-тренировочный полет для парашютных прыжков.

Ранее шесть человек пострадали в результате жесткой аварийной посадки самолета Ан-2 в Бурятии, четверо из них получили ушибы. Воздушное судно переломило на две части. Причиной жесткой посадки самолета стал выброс масла из двигателя из-за жары.

