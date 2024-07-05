Шесть человек пострадали в результате аварийной посадки Ан-2 в Бурятии

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Шесть человек пострадали в результате жесткой аварийной посадки самолета Ан-2 в Бурятии, четверо из них получили ушибы. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Еравнинского района.

В ведомстве уточнили, что самолет переломило на две части.

"Пострадавшие – четверо в больнице обследуются, у них переломов нет, только ушибы. А двое – все с ними нормально", – цитирует службу РИА Новости.

Воздушное судно, которое осуществляло мониторинг лесопожарной обстановки в регионе, экстренно село рядом с поселком Сосново-Озерское Еравнинского района Бурятии. Всего на борту находились шесть человек – трое из лесничества, два пилота и летчик-наблюдатель Забайкальской базы авиационной охраны лесов.

По данным агентства лесного хозяйства, самолет стал неисправным из-за жары. В связи с этим произошел выброс масла, из-за чего судно было вынужденно совершить экстренную посадку.

