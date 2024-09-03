Два медработника пострадали при жесткой посадке вертолета под Иркутском

Фото: телеграм-канал "Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России"

Два медработника получили травмы при жесткой посадке вертолета в Усольском районе Иркутской области. Об этом Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила в телеграм-канале.

В прокуратуре подчеркнули, что экипаж вертолета выполнял санитарный рейс из Иркутска в Орлик. Всего на борту находились четыре члена экипажа и две медработника.

В связи с инцидентом Байкало-Ангарская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.

Вертолет авиакомпании "Баргузин" совершил жесткую посадку на границе с Бурятией 3 сентября. Глава Бурятии Алексей Цыденов заявлял, что в настоящее время ведутся мероприятия поиска и спасения.

В свою очередь, представитель Росавиации Артем Кореняко отмечал, что, предварительно, крушение потерпел Ми-171 авиакомпании "Баргузин". Он подчеркивал, что о нештатной ситуации сообщил командир воздушного судна.