03 сентября, 13:33Происшествия
Два медработника пострадали при жесткой посадке вертолета под Иркутском
Фото: телеграм-канал "Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России"
Два медработника получили травмы при жесткой посадке вертолета в Усольском районе Иркутской области. Об этом Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила в телеграм-канале.
В прокуратуре подчеркнули, что экипаж вертолета выполнял санитарный рейс из Иркутска в Орлик. Всего на борту находились четыре члена экипажа и две медработника.
В связи с инцидентом Байкало-Ангарская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.
Вертолет авиакомпании "Баргузин" совершил жесткую посадку на границе с Бурятией 3 сентября. Глава Бурятии Алексей Цыденов заявлял, что в настоящее время ведутся мероприятия поиска и спасения.
В свою очередь, представитель Росавиации Артем Кореняко отмечал, что, предварительно, крушение потерпел Ми-171 авиакомпании "Баргузин". Он подчеркивал, что о нештатной ситуации сообщил командир воздушного судна.
Новости регионов: спасатели МЧС нашли тела всех погибших при крушении Ми-8 на Камчатке