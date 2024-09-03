Вертолет авиакомпании "Баргузин" совершил жесткую посадку на границе с Бурятией

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Вертолет авиакомпании "Баргузин", который выполнял санитарный рейс, совершил жесткую посадку в 85 километрах от Иркутска. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, на борту находились врачи и экипаж, который спустя время все-таки вышел на связь. Он также заявил, что все живы. По предварительной информации Цыденова, двое пассажиров получили незначительные травмы. Глава Бурятии добавил, что сейчас ведутся мероприятия поиска и спасения.

В свою очередь, представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале заявил, что, предварительно, крушение потерпел Ми-171 авиакомпании "Баргузин". И сейчас поисково-спасательное воздушное судно (ПСВС) Росавиации – вертолет Ми-8 авиакомпании "Байкал-Аэро" – направился к месту ЧП в Иркутской области.

Предварительно установлено, что на борту Ми-171 находились шесть человек. О нештатной ситуации сообщил командир воздушного судна.

В свою очередь, представитель центра поиска и спасения МЧС России подтвердил в разговоре с ТАСС, что на борту воздушного судна находились шесть человек.

Вертолет, который летел из Иркутска в Орлик, перестал выходить на связь на границе Бурятии и Иркутской области утром 3 сентября. Сейчас следователи проводят проверку, которая позволит установить обстоятельства происшествия.

