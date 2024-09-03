Росавиация проводит проверку компании "Витязь-Аэро" после крушения Ми-8 на Камчатке

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

На Камчатке проводится проверка авиакомпании "Витязь-Аэро" после крушения вертолета Ми-8. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Как пояснила замначальника управления – начальник отдела расследования и профилактики авиационных событий Росавиации Кристина Бывалина, при проверке особое внимание уделят подготовке летных экипажей. Также оценят выполнение рекомендаций, которые были даны Росавиацией и Ространснадзором после катастрофы 2021 года.

Кроме того, авиакомпанию проверят следственные органы, транспортная прокуратура и Межгосударственный авиационный комитет (МАК). На месте крушения вертолета уже проведен первичный осмотр, обнаружены аварийные регистраторы. Вскоре МАК проведет детальный анализ полученной информации.

Вертолет Ми-8 пропал с радаров 31 августа. Он следовал по маршруту вулкан Вачкажец – село Николаевка, на борту находились 22 человека.

Позже спасатели обнаружили обломки пропавшего вертолета и тела людей, погибших в результате крушения. При этом экипаж Ми-8 не сообщал о неполадках после вылета.

По факту случившегося СК возбудил уголовное дело. В качестве основных версий крушения следователи рассматривают техническую неисправность и нарушение правил пилотирования.