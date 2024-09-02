Фото: телеграм-канал "Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России"

Тела всех погибших при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке найдены и переданы судмедэкспертам. Об этом сообщил министр по ЧС региона Сергей Лебедев на своей странице во "ВКонтакте".

"Через полчаса вертолет МЧС России заберет спасателей с места крушения Ми-8 АК "Витязь-аэро". Обнаружены и переданы органам СМЭ тела погибших. Поисково-спасательная операция завершена", – сказал Лебедев.

Власти Камчатки ранее объявили 3 сентября днем траура в регионе в связи с крушением вертолета. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что в регион прибывают представители комиссии российского Межгосударственного авиационного комитета.

Вертолет Ми-8 пропал 31 августа. Он следовал по маршруту вулкан Вачкажец – село Николаевка, на борту вертолета находились 22 человека.

При этом экипаж Ми-8 не сообщал о неполадках после вылета, а связь с вертолетом была утеряна в районе вулкана Вачкажец. Позже спасателям удалось обнаружить 18 тел погибших при крушении.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.