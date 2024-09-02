Спасатели нашли тело еще одного погибшего при крушении Ми-8 на Камчатке

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

В ведомстве добавили, что специалисты продолжают поиски еще четырех человек, а также черного ящика.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Витязь-аэро" пропал 31 августа. Он следовал по маршруту вулкан Вачкажец – село Николаевка, на борту вертолета находились 22 человека.

Экипаж вертолета при этом не сообщал о неполадках после вылета. Связь с вертолетом была утеряна в районе вулкана Вачкажец.

Спустя некоторое время спасатели обнаружили обломки пропавшего вертолета, он разбился. В рамках поисковой операции они также нашли 17 тел погибших.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.