01 сентября, 11:59Происшествия
Тела 17 человек найдены на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
На месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке найдены 17 тел, поиски остальных продолжаются. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Спасатели были доставлены к месту крушения вертолета. Сейчас там находятся девять спасателей поисково-спасательного отряда.
Вертолет Ми-8 авиакомпании "Витязь-аэро" пропал 31 августа. Он следовал по маршруту вулкан Вачкажец – село Николаевка, на борту вертолета находились 22 человека.
При этом экипаж Ми-8 не сообщал о неполадках после вылета, связь с вертолетом была утеряна в районе вулкана Вачкажец.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Позже спасатели обнаружили обломки пропавшего вертолета, он разбился.
На Камчатке пропал вертолет Ми-8