Тела 17 человек найдены на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

На месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке найдены 17 тел, поиски остальных продолжаются. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Спасатели были доставлены к месту крушения вертолета. Сейчас там находятся девять спасателей поисково-спасательного отряда.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Витязь-аэро" пропал 31 августа. Он следовал по маршруту вулкан Вачкажец – село Николаевка, на борту вертолета находились 22 человека.

При этом экипаж Ми-8 не сообщал о неполадках после вылета, связь с вертолетом была утеряна в районе вулкана Вачкажец.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Позже спасатели обнаружили обломки пропавшего вертолета, он разбился.