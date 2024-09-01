Фото: телеграм-канал "112"

Спасатели обнаружили обломки пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8. Он разбился, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

"Обломки находятся на высоте 900 метров вблизи места, где последний раз выходили на связь", – уточнило ведомство.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Витязь-аэро" пропал на Камчатке 31 августа. Он следовал по маршруту вулкан Вачкажец – село Николаевка. На борту вертолета находятся 22 человека: 3 членов экипажа и 19 пассажиров.

Экипаж вертолета не сообщал о неполадках после вылета. Аппарат пропал с радаров практически сразу после вылета. Связь с вертолетом была утеряна в районе вулкана Вачкажец.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

