Трое россиян из экипажа рухнувшего в Турции вертолета спаслись

Фото: РИА Новости/Александр Пирагис

Трое членов экипажа рухнувшего в Турции пожарного вертолета, которые являются гражданами РФ, спаслись. При этом они ранены, заявило Генеральное управление лесного хозяйства Турции.

"В 16:20 арендованный нашим управлением для тушения лесных пожаров вертолет Ми-8 во время набора воды потерпел крушение и рухнул в водохранилище Гекдере по неизвестной причине", – цитирует управление РИА Новости.

Отмечается, что всего спаслись пять членов экипажа.

Ранее стало известно о падении вертолета Ми-28 в Калужской области. В результате ЧП экипаж погиб, сообщили позже в Минобороны. Вертолет упал в безлюдном месте во время выполнения планового полета. Воздушное судно рухнуло рядом с деревней Кленки в лесном массиве, уточнил глава Жиздринского района Александр Барыбин.

Вместе с тем 2 июля в Грузии разбился военный вертолет. Он упал в районе села Дисвели в Болнисском муниципалитете грузинского региона Квемо Картли. В результате ЧП погиб один человек – летчик.

