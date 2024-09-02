При крушении Ми-8 на Камчатке погиб финансовый директор РФС Замятин

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Финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин вместе с женой погибли при крушении вертолета на Ми-8 Камчатке, сообщает пресс-служба РФС.

Союз также выразил искренние соболезнования родным и близким всех погибших.

"Я запомню Арсения как большого профессионала, который любил футбол и стремился сделать его лучше. РФС окажет финансовую поддержку семье Арсения и возьмет на себя расходы на организацию похорон", – отметил президент союза Александр Дюков.

Замятин получил должность финансового директора РФС в июне 2020 года. В 2011 году он закончил бакалавриат Высшей школы экономики на факультете бизнеса и менеджмента, а в 2013-м получил степень магистра в бизнес-школе ESCP Europe в Париже.

Свою карьеру Замятин начал в министерстве энергетики России. Он начал работать в финансовых структурах "Газпрома", а в 2017-м возглавил финансовое направление в компании ТЭЭМП – разработчике и производителе решений в области накопителей энергии.

Вертолет Ми-8 пропал с радаров 31 августа. Он следовал по маршруту вулкан Вачкажец – село Николаевка. На борту находились 22 человека: 3 члена экипажа и 19 пассажиров.

Спустя время спасатели обнаружили обломки пропавшего вертолета и тела людей, погибших в результате крушения. При этом экипаж Ми-8 не сообщал о неполадках после вылета.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. В качестве основных версий крушения следователи рассматривают техническую неисправность и нарушение правил пилотирования.