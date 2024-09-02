Родственники погибших в катастрофе Ми-8 на Камчатке получат около 3,3 млн рублей

Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура

Родственники погибших в результате крушения вертолета Ми-8 на Камчатке получат единовременные денежные выплаты в размере 3,3 миллиона рублей, сообщила пресс-служба Росавиации.

При этом 2 миллиона рублей из данной суммы составят страховые выплаты, еще 1 миллион станет помощью со стороны перевозчика и 300 тысяч рублей будут перечислены семьям погибших в качестве материальной помощи от правительства Камчатского края.

Вместе с тем компания "Витязь-Аэро", которой принадлежал потерпевший крушение вертолет, возьмет на себя затраты на перевозку тел к местам захоронения.

Кроме того, родственникам погибших будет предоставлена возможность бесплатного перелета в Петропавловск-Камчатский и обратно. Они смогут совершить поездку на самолетах авиакомпаний "Аэрофлот" и S7 Airlines ("Сибирь").

Соответствующее решение было принято в ходе совещания, которое состоялось в Петропавловске-Камчатском в понедельник, 2 сентября, под председательством замминистра транспорта России Владимира Потешкина, уточнили в ведомстве.

Вертолет Ми-8 пропал с радаров 31 августа. Он следовал по маршруту вулкан Вачкажец – село Николаевка. На борту находились 22 человека: 3 члена экипажа и 19 пассажиров.

Спустя время спасатели обнаружили обломки пропавшего вертолета и тела людей, погибших в результате крушения. При этом экипаж Ми-8 не сообщал о неполадках после вылета.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. В качестве основных версий крушения следователи рассматривают техническую неисправность и нарушение правил пилотирования.