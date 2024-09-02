Мать пассажира Ми-8 рассказала, что в последний раз говорила с сыном за день до крушения

Фото: телеграм-канал "Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России"

Валентина Никулина, мать одного из пассажиров потерпевшего крушение на Камчатке вертолета Ми-8, рассказала, что в последний раз разговаривала с сыном за день до произошедшего.

"Я знала, что они хотят плавать в Тихом океане, а вот про вулкан ничего не знала и про вертолет", – сообщила женщина в беседе с газетой "Известия".

По ее словам, сын отправил ей последнюю фотографию 30 августа. На своем снимке он запечатлел Тихий океан.

Вертолет Ми-8 пропал с радаров 31 августа. Он следовал по маршруту вулкан Вачкажец – село Николаевка. На борту находились 22 человека: 3 члена экипажа и 19 пассажиров.

Спустя время спасатели обнаружили обломки пропавшего вертолета и тела людей, погибших в результате крушения. При этом экипаж Ми-8 не сообщал о неполадках после вылета.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. В качестве основных версий крушения следователи рассматривают техническую неисправность и нарушение правил пилотирования.