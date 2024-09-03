03 сентября, 10:36Происшествия
Связь с вертолетом Ми-8 пропала на границе Иркутской области и Бурятии
Фото: ТАСС/Павел Кассин
Вертолет Ми-8, который летел из Иркутска в Орлик, перестал выходить на связь на границе Бурятии и Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба Восточного МСУТ СК РФ.
Информация о количестве людей на борту уточняется. Сейчас следователи проводят проверку, которая позволит установить обстоятельства происшествия.
До этого вертолет Ми-8 пропал с радаров 31 августа. Позже спасатели обнаружили обломки воздушного судна и тела людей, которые погибли в результате крушения. При этом экипаж Ми-8 не сообщал о неполадках после вылета.
По факту крушения СК возбудил уголовное дело. В качестве основных версий крушения следователи рассматривают техническую неисправность и нарушение правил пилотирования.
Росавиация приступила к проверке авиакомпании "Витязь-Аэро" после крушения вертолета Ми-8. Особое внимание уделят подготовке летных экипажей. Также оценят выполнение рекомендаций, которые были даны Росавиацией и Ространснадзором после катастрофы 2021 года.
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