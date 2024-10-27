Семьи погибших при крушении Ми-2 в Кировской области получат по миллиону рублей

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Семьи погибших при крушении вертолета санавиации в Кировской области получат по 1 миллиону рублей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Александр Соколов.

Он выразил искренние соболезнования родственникам погибших. Соколов отметил, что пилот и врачи, которые возвращались с вызова из Даровского, выполняли свой долг, спасая жизнь жительницы Вятской земли, несмотря на погодные условия и время.

Губернатор также уточнил, что региональное правительство возьмет на себя все обязательства по организации похорон.

"Всех погибших представим к государственным наградам", – добавил он.

По его словам, в причинах произошедшего разберутся специалисты Межгосударственного авиационного комитета и Росавиации. Как он утверждает, пилот Валентин Комлев, который и руководил предприятием "Вяткаавиа", считался одним из самых опытных пилотов в области.

"Валентин Григорьевич сыграл важную роль в становлении и развитии санитарной авиации в нашем регионе. Завтра проведем совещание о будущей бесперебойной работе "Вяткаавиа" и санитарной авиации в Кировской области", –подытожил Соколов.

Вертолет Ми-2 санавиации потерпел крушение в лесу у деревни Белеенки в Даровском районе Кировской области вечером 26 октября.

В результате погибли четыре человека, которые представляли команду медиков Единой службы скорой медицинской помощи и санитарной авиации: пилот Валентин Комлев, врач Александр Гыска, а также двое фельдшеров Татьяна Глызина и Сергей Широких. Пациентов на борту вертолета не было.

По факту крушения было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

