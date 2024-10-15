Причиной крушения Ми-8 на Камчатке могла стать плохая готовность экипажа к непогоде

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Причиной крушения вертолета Ми-8 на Камчатке 31 августа, где погибли 22 человека, могла стать плохая готовность экипажа к сложной погоде, сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет МАК.

Вертолет и его системы на момент авиапроисшествия имели достаточный ресурс для выполнения полетного задания. Также говорится, что в процессе последнего периодического и оперативного ТО дефектов и неисправностей на вертолете не было выявлено.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" пропал с радаров 31 августа. Он следовал по маршруту вулкан Вачкажец – село Николаевка, на борту находились 22 человека.

Позже спасатели обнаружили обломки пропавшего вертолета и тела людей, погибших в результате крушения. При этом экипаж Ми-8 не сообщал о неполадках после вылета.

По факту случившегося СК возбудил уголовное дело. В качестве основных версий крушения следователи рассматривают техническую неисправность и нарушение правил пилотирования.

