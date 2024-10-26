Четыре человека погибли в результате жесткой посадки вертолета Ми-2 в Кировской области

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В Кировской области вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку, в результате погибли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

По данным ведомства, информация о жесткой посадке вертолета в лесу у деревни Белеенки в Даровском районе Кировской области поступило в 18:00 по московскому времени.

В свою очередь, глава региона Александр Соколов заявил в своем телеграм-канале, что упавший Ми-2 был вертолетом санавиации, на борту которого в момент падения находились пилот, врач и два фельдшера. Однако, по словам губернатора, пациентов на борту вертолета не было.

Соколов подчеркнул, что на месте ЧП сейчас работают все оперативные службы. Кроме того, в Даровской район экстренно выехали первый зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов и начальник ГУ МЧС по Кировской области Алексей Аникин.

Ранее потерпел крушение вертолет Ми-8, который следовал по маршруту вулкан Вачкажец – село Николаевка. На борту находились 22 человека. Позже спасатели обнаружили обломки вертолета и тела погибших. По факту крушения СК возбудил уголовное дело. В качестве основных версий крушения следователи рассматривали техническую неисправность и нарушение правил пилотирования.