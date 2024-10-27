Власти Кировской области назвали имена погибших при крушении вертолета

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Команда медиков Единой службы скорой медицинской помощи и санитарной авиации погибла при крушении вертолета Ми-2 в Даровском районе Кировской области. Об этом сообщил первый зампредседателя правительства региона Дмитрий Курдюмов.

Среди погибших: пилот Валентин Комлев, врач Александр Гыска, а также двое фельдшеров Татьяна Глызина и Сергей Широких.

"Лично знал Валентина Комлева, опытнейшего пилота, который стоял у истоков восстановления службы санитарной авиации. Невосполнимая потеря", – написал Курдюмов в своем телеграм-канале.

Он выразил соболезнования семьям и близким погибших, а также их коллегам.

Вертолет Ми-2 санавиации потерпел крушение в лесу у деревни Белеенки в Даровском районе Кировской области вечером 26 октября. В результате катастрофы погибли четыре человека. Пациентов на борту вертолета не было.

По факту крушения было возбуждено уголовное дело по статье ""Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".