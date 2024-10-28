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00:27

Происшествия

Два предприятия получили повреждения при атаке БПЛА в Воронежской области

Фото: 123RF/aapsky

Средства ПВО сбили около 10 беспилотников в районах Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

В результате падения БПЛА повреждена пристройка к хозяйственному помещению на одном из промышленных предприятий области. Еще на одном предприятии упавший дрон вызвал пожар. На обоих объектах находятся оперативные службы.

При воздушной атаке, предварительно, никто не пострадал. В регионе сохраняется режим опасности атаки беспилотников.

Ранее четыре мирных жителя пострадали в Горловке в ДНР из-за обстрелов ВСУ. Украинский БПЛА ударил по автобусу в поселке Химик, из-за чего были ранены трое жителей. Позже пострадал и четвертый горожанин.

В ночь на 27 октября силы ПВО уничтожили и перехватили 51 украинский беспилотник над регионами России. Эти атаки стали попыткой ВСУ совершить террористические атаки, целями которой должны были стать объекты, расположенные на территории РФ.

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