В России стоимость окрошки выросла на 14,6% в 2024 году

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Средняя стоимость окрошки на семью из четырех человек в России в 2024 году выросла на 14,6%, то есть на 55,4 рубля. Об этом Москве 24 сообщили в ассоциации "Руспродсоюз".

По данным ассоциации, в среднем стоимость летнего супа на семью составляет 434,3 рубля, в то время как в 2023 году – 378,9 рубля. При этом за основу расчетов был взят рецепт окрошки, в который входит картошка, огурцы, яйца, редис, вареная колбаса, зелень, квас и сметана.

С прошлого года необходимые для супа 300 граммов картофеля подорожали с 10,4 до 10,9 рубля, 200 граммов огурцов – с 26,5 до 28,6 рубля, 4 яйца – с 32,2 до 47,9 рубля, 200 граммов редиса – с 46,6 до 57,2 рубля, 300 граммов вареной колбасы – с 143,4 до 157,2 рубля, пучок свежей зелени – с 24 до 27 рублей, литр кваса – с 73,5 до 82 рублей, 80 граммов сметаны – с 22,4 до 23,5 рубля.

Ранее эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Мария Калошина рекомендовала для приготовления окрошки заменить колбасу вареным или запеченным мясом, очищенным от жира, а квас – кефиром или минеральной водой. По ее словам, таким образом суп будет более полезным. Также она посоветовала добавлять в окрошку больше зелени, огурцов и редиса.