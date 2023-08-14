Диетолог рассказал, для кого может быть вреден квас

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Квас содержит полезные бифидо- и лактобактерии, однако в нем также есть вещества, способные плохо повлиять на организм, поэтому некоторым людям следует отказаться от его употребления. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.

"Квас содержит органические кислоты, которые могут раздражать слизистую желудка и усиливать проявления гастрита или язвенной болезни. Еще квас сейчас часто готовят с избыточным количеством сахара. Отсюда есть риск набора лишнего веса и развития сахарного диабета", – пояснил специалист.

Тем не менее с осторожностью пить квас стоит всем, а не только людям, страдающим от болезней желудка, диабета или ожирения. По словам Гинзбурга, ограничиться следует одним стаканом кваса в день, а если речь идет об окрошке – то не более одной порции в день.

Ранее врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, как сделать окрошку более полезной. Для этого она рекомендовала заменить колбасу на отварную говядину или мясо птицы, а квас – на кефир.



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