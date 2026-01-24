Тело утонувшего в Босфоре Николая Свечникова доставлено в Москву

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/beswim__

Тело погибшего в Турции пловца Николая Свечникова доставили в Москву. Об этом сообщил ТАСС адвокат семьи спортсмена Альперен Чакмак.

По словам одного из друзей погибшего, похороны Свечникова могут пройти на следующей неделе, с 26 января по 1 февраля.

Спортсмен пропал еще 24 августа 2025 года. Активные поиски Свечникова были официально приостановлены 31 октября, но в Генеральном консульстве России в Стамбуле отмечали, что расследование не считается завершенным.

Тело Свечникова в итоге обнаружили 20 января 2026 года в ходе работ по очистке дна Босфорского пролива. Генконсульство РФ в Стамбуле подтвердило, что оно принадлежит спортсмену.

