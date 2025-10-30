Семья пловца Свечникова объявила награду за информацию о его местонахождении

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/beswim__

Семья пропавшего в Турции пловца Николая Свечникова объявила награду в 500 тысяч лир (около 950 тысяч рублей) за информацию о его местонахождении. Об этом ТАСС заявила родственница жены спортсмена Алена Караман.

Свечников пропал во время заплыва через Босфорский пролив 25 августа. Возможной причиной случившегося могло стать внезапное ухудшение самочувствия, однако СМИ утверждали, что россиянин плыл в неправильном направлении.

Родственники спортсмена планировали подать в суд на организаторов заплыва. Мать Свечникова заявляла, что они "обязаны обеспечивать безопасность". Позже она сказала, что будет требовать компенсации.

Более того, она намерена повторно обратиться в российский МИД по вопросу поисков. Женщина уточнила, что 27 октября вместе с супругой сына прибыла в Турцию для активизации поискового процесса.