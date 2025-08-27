A haber: трекер пропавшего в Босфоре пловца Свечникова подает сигнал из воды

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/beswim__

Трекер российского пловца Николая Свечникова, который пропал во время массового заплыва через Босфор, подает сигнал из воды. Об этом сообщает A haber.

По данным СМИ, спасатели определили основную зону поисков на воде с учетом течения и маршрута заплыва, а к поискам на берегу присоединились волонтеры.

При этом пока однозначной версии о случившемся нет. Журналисты отмечают, что пловец мог выбраться на берег.

В свою очередь, телеканал ATV получил некоторые видеозаписи с кадрами в день заплыва. На них Свечников попал на камеру в отеле в стамбульском районе Бейоглу, когда спускался к стойке регистрации. Он говорил там с менеджером и переписывался по телефону, после чего покинул гостиницу и прибыл к точке старта заплыва. Кроме того, россиянин попал на камеры на старте на борту парома.

Один из пловцов рассказал, что видел участника, плывшего на спине. Зачастую таким методом пловцы восстанавливают силы. О том, был ли это Свечников, не сообщалось.

О пропаже российского пловца стало известно 25 августа. Очевидцы видели, как он начал заплыв, но до финиша мужчина так и не добрался. При этом один из участников состязаний предположил, что Свечникову могло стать плохо.

Вместе с тем СМИ сообщили, что во время заплыва в Стамбуле фиксировались сложные погодные условия. Из-за сильного ливня и тумана спортсмены не видели ориентиры вдоль маршрута, а организаторы долго откладывали старт. Генконсульство России в Стамбуле подготовило запрос турецкой стороне в связи с инцидентом.

