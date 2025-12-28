Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 декабря, 12:04

Политика

МАГАТЭ сообщило о начале ремонта линии электропередачи у ЗАЭС

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Ремонт основной линии электропередачи возле Запорожской АЭС начался после достигнутого соглашения о локальном прекращении огня. Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ в соцсети X.

Гендиректор агентства Рафаэль Гросси уточнил, что соглашения удалось достичь при посредничестве МАГАТЭ.

В середине декабря стало известно, что энергоснабжение на ЗАЭС обеспечивалось за счет внешней линии электропередачи после огневого воздействия. Из-за атаки была повреждена линия связи между открытым распределительным устройством атомной и тепловой станций.

При этом электропитание собственных нужд ЗАЭС сохранено. Вместе с тем не были нарушены условия безопасной эксплуатации энергоблоков. Радиационный фон на станции был в норме, а также соответствовал природным значениям.

Глава МАГАТЭ Гросси заявил о важности сохранения диалога между Москвой и Киевом

Читайте также


политика

Главное

Почему в России ужесточат правила льготной ипотеки?

Льготные кредиты нередко использовались для инвестиций, а не для улучшения жилищных условий

Эксперты уверены: программа должна быть ориентирована на реальные нужды семей

Читать
закрыть

Приблизила ли новая встреча Трампа и Зеленского мир на Украине?

Эксперты уверены: говорить о возможности достижения мира в начале 2026 года излишне оптимистично

Кроме вопросов территориального размежевания, есть еще ряд нерешенных технических проблем

Читать
закрыть

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика