МАГАТЭ сообщило о начале ремонта линии электропередачи у ЗАЭС

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Ремонт основной линии электропередачи возле Запорожской АЭС начался после достигнутого соглашения о локальном прекращении огня. Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ в соцсети X.

Гендиректор агентства Рафаэль Гросси уточнил, что соглашения удалось достичь при посредничестве МАГАТЭ.

В середине декабря стало известно, что энергоснабжение на ЗАЭС обеспечивалось за счет внешней линии электропередачи после огневого воздействия. Из-за атаки была повреждена линия связи между открытым распределительным устройством атомной и тепловой станций.

При этом электропитание собственных нужд ЗАЭС сохранено. Вместе с тем не были нарушены условия безопасной эксплуатации энергоблоков. Радиационный фон на станции был в норме, а также соответствовал природным значениям.

