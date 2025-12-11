Гросси заявил, что у МАГАТЭ нет возможности назвать виновного в ударах по ЗАЭС

Фото: ТАСС/EPA/MAX SLOVENCIK

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не может назвать виновных в ударах по Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом заявил гендиректор организации Рафаэль Гросси.

"Я неоднократно говорил, что для такого агентства, как МАГАТЭ, которое по своей сути является структурой аудиторов и инспекторов, мы могли бы пойти на такие шаги, если бы имели возможность проводить полностью независимые оценки, включая отбор и независимый анализ проб окружающей среды, изучение обломков и других материалов, которые позволили бы сделать вывод", – цитирует его РИА Новости.

По словам Гросси, осмотр обломков спустя 24 или 30 часов может не показать вещественных доказательств. В МАГАТЭ относятся к этому с понимаем, уточнил он.

"Но на таком основании мы не можем сказать: это была та или иная сторона. То же самое происходит и с другой стороны: нам показывают какие-то объекты вокруг атомной станции или рядом с подстанциями", – подчеркнул глава МАГАТЭ.

Как указал Гросси, возможности организации ограничены.

Ранее эксперты МАГАТЭ зафиксировали возобновление боевых действий в районе Запорожской АЭС. Гросси рассказал, что сотрудники агентства, присутствующие на станции, ежедневно слышат звуки военных действий, причем зачастую в непосредственной близости от станции.

В середине ноября ЗАЭС осталась без питания по основной линии электропередачи "Днепровская". Линия была отключена со стороны Украины, однако причины произошедшего на данный момент неизвестны.

