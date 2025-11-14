На ЗАЭС сообщили об отключении линии электропередачи со стороны Украины

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) осталась без питания по основной линии электропередачи "Днепровская". Об этом РИА Новости сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

По ее словам, линия была отключена со стороны Украины, однако причины произошедшего на данный момент неизвестны. Яшина уточнила, что "Днепровская" проходит в том числе по территории Запорожской области, подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Кроме того, в пятницу, 14 ноября, стало известно, что на ЗАЭС произошло отключение одной из двух ЛЭП вследствие срабатывания автоматической защиты.

Яшина добавила, что дизель-генераторы на АЭС находятся в состоянии готовности. Для их работы имеется достаточный запас топлива.

Представители атомной станции подчеркивают, что нарушения пределов и условий безопасности не зафиксировано. Радиационный фон в районе ЗАЭС соответствует естественным природным значениям.

В конце сентября 2025 года ЗАЭС также была отключена от последней высоковольтной линии внешнего электроснабжения "Днепровская" из-за огневого воздействия со стороны Украины. При этом технологические системы объекта не пострадали, подачу питания организовали за счет запасных дизель-генераторов.

Сейчас "Росатом" ведет подготовительные работы для возобновления работы станции, но решение о ее запуске еще не принято.