Захарова заявила о желании ВСУ осуществить техногенную катастрофу

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не скрывают своего желания устроить техногенную катастрофу, затопив населенные пункты по берегам Северского Донца, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Дипломат подчеркнула, что это нужно украинским силам для замедления продвижения ВС РФ в районе Волчанска в Харьковской области.

"С 25 по 26 октября в результате нескольких преднамеренных атак ВСУ с применением американских HIMARS и реактивных ракет получили повреждения постройки и гидрозатвор плотины Белгородского водохранилища", – указала Захарова.

Она обратила внимание, что для ударов ВСУ также применяли и беспилотники. В связи с этим увеличились масштабы ущерба и были атакованы ремонтные бригады, укрепляющие дамбу. По словам Захаровой, именно эти действия и демонстрируют цели Киева.

Дипломат также сравнила текущую ситуацию с событиями июня 2023 года, когда ВСУ разрушили плотину Каховской ГЭС.

Плотина Белгородского водохранилища была повреждена в результате украинского удара 25 октября. Губернатор региона Вячеслав Гладков предупредил, что полное разрушение плотины в случае повторной атаки может вызвать подтопление поймы реки со стороны Харьковской области, а также нескольких улиц в ряде населенных пунктов, где проживает примерно тысяча человек.

Он предложил местным гражданам, которые находятся в зоне возможного затопления, выехать в пункты временного размещения, организованные в Белгороде.

