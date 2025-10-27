Две нефтебазы в ЛНР подверглись атаке беспилотников ВСУ

Фото: depositphotos/kaiskynet@gmail.com

Две нефтебазы в Луганской Народной Республике (ЛНР) были атакованы украинскими БПЛА. Об этом сообщает RT со ссылкой на замминистра топлива, энергетики и угольной промышленности республики Андрея Елисеева.

Удары были нанесены в ночь на 27 октября. В результате атаки были повреждены административные здания, несколько бензовозов и топливных цистерн.

Как уточнил Елисеев, сотрудников нефтебазы удалось эвакуировать. В результате никто не получил травм.

Ранее украинские военные нанесли удар по микроавтобусу в Брянской области с помощью БПЛА. Инцидент произошел в поселке Погар.

По предварительным данным, погиб водитель, пятеро пассажиров пострадали. Все граждане, получившие ранения, были доставлены в больницы. Им оказывалась необходимая медпомощь.