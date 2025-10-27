Более 20 человек пострадали в Белгородской области за сутки из-за атак ВСУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В Белгородской области 23 человека пострадали за сутки из-за атак со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Глава области отметил, что силы Украины на протяжении нескольких часов атаковали Белгород, Белгородский район, Шебекенский и Грайворонский округ, а в Ракитянском районе погиб один человек.

Среди пострадавших мирных жителей – трое детей. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, в настоящий момент им сделаны операции. Гладков отметил, что одного мальчика переведут в федеральный центр уже в понедельник, 27 октября, а второго – после стабилизации.

"Вся необходимая медицинская помощь в нашем распоряжении есть", – подчеркнул губернатор.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали с помощью дрона микроавтобус в поселке Погар в Брянской области. В результате погиб водитель автобуса, а пять пассажиров получили ранения.

Кроме того, силы ПВО перехватили и сбили 24 украинских БПЛА в небе над Тульской областью. По информации главы региона Дмитрия Миляева, никто из местных жителей не пострадал.

