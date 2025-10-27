Водитель микроавтобуса погиб в результате атаки БПЛА в Брянской области

Фото: depositphotos/Afotoeu

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью дрона микроавтобус в поселке Погар Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, погиб водитель автобуса, пятеро пассажиров получили ранения.

Все пострадавшие были оперативно госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее глава Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что дежурные силы ПВО ликвидировали 24 украинских дрона в небе над регионом. Согласно данным губернатора, никто из местных жителей не пострадал. Разрушений зданий нет.