Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 октября, 05:29

Происшествия

Два человека погибли в результате удара ВСУ по жилому массиву в Донецке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два человека погибли, еще одна девушка 2006 года рождения пострадала в результате украинского удара по жилому дому в Ленинском районе Донецка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по ДНР.

В ведомстве отметили, что из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины загорелись две квартиры на четвертом и восьмом этажах многоквартирного дома, а также балконы на восьмом и девятом.

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание и предотвратили распространение пламени на соседние квартиры. Всего из дома было эвакуировано 7 человек, включая 16-летнего подростка. Пострадавшая девушка госпитализирована.

О произошедшем стало известно ночью в понедельник, 27 октября. СМИ сообщали, что над городом прогремело несколько взрывов. Велась работа системы ПВО. Также поступала информация об обстреле еще одного жилого дома.

Читайте также


происшествиярегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика