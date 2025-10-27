Два человека погибли в результате удара ВСУ по жилому массиву в Донецке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два человека погибли, еще одна девушка 2006 года рождения пострадала в результате украинского удара по жилому дому в Ленинском районе Донецка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по ДНР.

В ведомстве отметили, что из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины загорелись две квартиры на четвертом и восьмом этажах многоквартирного дома, а также балконы на восьмом и девятом.

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание и предотвратили распространение пламени на соседние квартиры. Всего из дома было эвакуировано 7 человек, включая 16-летнего подростка. Пострадавшая девушка госпитализирована.

О произошедшем стало известно ночью в понедельник, 27 октября. СМИ сообщали, что над городом прогремело несколько взрывов. Велась работа системы ПВО. Также поступала информация об обстреле еще одного жилого дома.