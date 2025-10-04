ВСУ нанесли удар по автовокзалу поселка Погар в Брянской области

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Украинские войска нанесли удар по автовокзалу брянского поселка Погар при помощи беспилотников "Дартс", в результате чего пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По его словам, также удар повредил два пассажирских микроавтобуса.

"Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь", – написал он.

Ранее украинский беспилотник попытался атаковать Курскую АЭС-2 в городе Курчатове. При падении БПЛА зацепил одно из строений на территории строящейся станции. Здание было посечено осколками.

Еще один прилет БПЛА был зафиксирован на одном из предприятий в Белореченском районе Краснодарского края. Около 140 сотрудников предприятия эвакуировали в защитное сооружение, пострадавших среди них не было.

